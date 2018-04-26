Индекс Республиканской фондовой биржи "Тошкент" незначительно вырос

БАКУ /Trend/ - Индекс UCI (Uzbekistan Composite Index) Республиканской фондовой биржи «Тошкент» по итогам торгов 26 апреля вырос почти на 0,05 процента по сравнению с предыдущим днём, составив 1 024,26 пунктов.

На начало торгов индекс был равен 1 023,77 пунктов, но уже к 12:00 по ташкентскому времени он вырос до 1 024,26 пунктов. На этой же отметке индекс сохранился до закрытия торгов.

В течение недели наивысшее значение индекса UCI было зафиксировано сегодня, наименьшее (1 023,55 пунктов) - 23 апреля.

С начала недели на бирже "Тошкент" было реализовано свыше 12,12 миллиона ценных бумаг стоимостью в 2,45 миллиона сумов.

Официальный курс на 26 апреля составляет 8068,17 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.