AsstrA наращивает объемы перевозок нефтехимической продукции

БАКУ /Trend/ - В 2018 году международный логистический оператор планирует увеличить долю отправок нефтехимической продукции в общем обороте компании с 2,2 до 3%, в том числе за счет наращивания объемов в Ираке. Одним из последних проектов стала поставка из России в Ирак моторных масел общим весом 40 тонн для российской нефтяной компании.

В 2017 году выручка AsstrA от реализации проектов по транспортировке нефтехимической продукции выросла на 45% по сравнению с показателем 2016 года и составила 2,5 млн евро. Выручка от перевозок по маршрутам, в которых задействована Россия, составила 1,9 млн евро. Более 650 тыс. евро приходится на экспортные перевозки, 1,1 млн евро - на импортные и 176 тыс. евро – на внутрироссийские перевозки.

Самое большое количество экспортных отправок из России пришлось на Турцию (44), Латвию (10), а также Украину (9). Лидерами по выручке стали маршруты «Россия – Таджикистан» (492 тыс. евро), «Россия – Турция» (96 тыс. евро) и «Россия – Азербайджан» (18 тыс. евро).

Импортировалась нефтехимическая продукция в основном из Бельгии (161 перевозка), Финляндии (153) и Польши (43). Эти же страны стали лидерами по выручке, которая составила 406, 279 и 153 тыс. евро соответственно.

В 2018 году международный логистический оператор планирует увеличить долю отправок нефтехимической продукции в общем обороте компании с 2,2 до 3%, в том числе за счет наращивания объемов в Ираке. В частности, в декабре 2017 года начались пробные поставки моторных масел в Ирак для российской нефтяной компании. В рамках проекта AsstrA взяла на себя оказание транспортно-экспедиционных услуг. За две недели из России в Ирак, транзитом через Турцию были перевезены моторные масла общим весом 40 тонн. Стоимость груза составила порядка 200 тыс. долларов США.

«Сложность заключалась прежде всего в самом маршруте, так как Ирак - страна, в которой ведутся военные действия. Поэтому на данном направлении существует дефицит в поставщиках, что может стать нашим конкурентным преимуществом при наращивании объемов в этой стране», – отметила Евгения Серикова, заместитель директора по продажам группы компаний AsstrA.

Специалисты AsstrA проработали и представили клиенту три маршрута доставки груза с разными странами транзита: Турцией, Грузией, Азербайджаном. «Каждый из предложенных вариантов мы оценивали по нескольким критериям – стоимости, транзитному времени, а также с точки зрения возможных рисков. Кроме того, основным требованием заказчика был запрет на перегруз в ходе перевозки, обусловленный опасением повредить товар. Поэтому мы также анализировали количество точек перегруза и необходимость смены транспортного средства, – рассказывает Евгения Серикова. – Оптимальным вариантом стал прямой транзит через Турцию, так как в данном случае была только одна контрольная точка с возможными рисками задержки доставки - паром в Новороссийске».

AsstrA предложила транспортировку стандартными автомобилями. Таким образом была обеспечена прямая поставка, при этом транспортные средства перевозились на пароме.

«Операционная работа осуществлялась нашим проверенным турецким партнером, курировал проект представитель офиса AsstrA в Стамбуле. Мы ежегодно расширяем географическое присутствие, а для работы внутри компании привлекаем граждан тех стран, в которых открываются наши офисы. Это обеспечивает максимальную близость к новому для нас рынку в языковом, ментальном и культурном планах и помогает нам эффективно выстраивать отношения как с клиентами, так и с поставщиками», – добавляет Евгения Серикова.

AsstrA-Associated Traffic AG – международная группа компаний с головным офисом в Цюрихе (Швейцария), обладает безупречной репутацией и более чем 20-летним опытом в сфере логистики. Компания представлена в 18 странах СНГ, Европы и Азии.

AsstrA предлагает полный комплекс услуг, включающий организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение, страхование грузов, проектную логистику, а также торговые, складские и таможенные услуги.

Благодаря широкой географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает оптимальные логистические решения по привлекательным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.

AsstrA является членом FIATA, АСМАП, имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Сайт: www.asstra.com/az

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