Рынок страхования жизни в Казахстане вырос более чем наполовину

27 апреля 2018 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем собранных премий по добровольному страхованию жизни в Казахстане в первом квартале 2018 года составил 10,3 миллиарда тенге, что на 59,5 процента больше, чем за январь-март 2017 года, передает Energy Prom.

Объем страховых выплат уменьшился на 14,9 процента, до 437,9 миллиона тенге. В 2017 году данный показатель также сократился на 17,7 процента.

Доля премий по страхованию жизни в Казахстане за январь-март 2018 года составила 35 процентов от добровольного личного страхования и 9,6 процента от совокупного объема поступлений. В аналогичном периоде 2017 года доля премий страхования жизни составляла 25,2 процента и 6,2 процента соответственно.

Доля выплат по страхованию жизни уменьшается второй год подряд. За январь-март 2018 года она составила 5,3 процента от общего объема выплат по добровольному личному страхованию и 2,1 процента - от совокупных страховых выплат.

На рынке страхования жизни в первом квартале работали семь компаний.

Более половины собранных премий приходится на Халык-Life — 5,43 миллиарда тенге, рост за год — в 2,1 раза. Далее следуют Европейская страховая компания — 3,1 миллиарда тенге (на 7,4 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года) и Номад Life — 1,1 миллиарда тенге (на 86,7 процента больше, чем годом ранее).

Лидером по объему страховых выплат является Европейская страховая компания (256,4 миллиона тенге, что на 22,2 процента больше, чем в прошлом году). На втором месте Казкоммерц-Life (140,1 миллиона тенге), и замыкает тройку лидеров Номад Life (28,3 миллиона тенге).

Официальный курс на 27 апреля составил 327,92 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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