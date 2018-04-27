Мексика намерена наладить экспорт текилы в Азербайджан

27 апреля 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мексиканские производители текилы намерены наладить экспорт своей продукции в Азербайджан.

С этой целью во вторник в Баку прибыла торговая миссия из Мексики. Деловые люди провели переговоры с местными предпринимателями, импортерами алкогольных напитков.

«Мы надеемся начать экспорт своей продукции в Азербайджан в кратчайшие сроки. Мы видим очень большой потенциал на азербайджанском рынке, здесь большие возможности. Уже проведены переговоры с местными импортерами», - сказала Trend представитель мексиканской компании, производителя текилы, Лурдес Сиордия.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Мексикой в 2017 году составил 19,3 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт мексиканской продукции в Азербайджан.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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