Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» снизился

БАКУ /Trend/ - Индекс UCI (Uzbekistan Composite Index) Республиканской фондовой биржи «Тошкент» по итогам торгов 27 апреля снизился на 0,44 пункта по сравнению с предыдущим днём, составив 1 023,82 пунктов.

На начало торгов индекс был равен 1 024,26 пунктов, к 10:27 по ташкентскому времени вырос до 1 024,31 пунктов, после чего в 12:43 упал до 1 023,82 пунктов. На этой же отметке индекс сохранился до закрытия торгов.

В течение недели наивысшее значение индекса UCI было зафиксировано сегодня, наименьшее (1 023,55 пунктов) - 23 апреля.

С начала недели на бирже «Тошкент» было реализовано свыше 12,13 миллиона ценных бумаг стоимостью в 238,94 миллиона сумов.

Официальный курс на 27 апреля составляет 8068,17 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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