Увеличились доходы республиканского бюджета Кыргызстана

27 апреля 2018 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы республиканского бюджета Кыргызстана составили более 25 миллиардов сомов, сообщил замминистра финансов Мирлан Байгончоков на пресс-конференции в Бишкеке, передают в пятниц кыргызские СМИ.

По его словам, общий объем доходов республиканского бюджета оставил 25,3 миллиарда сомов, или 107,9 процента к плану. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года доходы увеличились на 989,6 миллиона сомов.

«Налоговые поступления составили 23 миллиарда 663,6 миллиона сомов при плане 21,9 миллиарда сомов, план выполнен на 107,6 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов в денежном выражении составил 4,3 миллиарда сомов», – сказал Байгончоков.

Он также добавил, что по Налоговой службе поступления составили 14,2 миллиарда сомов, по Таможенной службе - 9,3 миллиарда сомов.

«Неналоговые поступления составили 1,7 миллиарда сомов при плане 1,5 миллиарда сомов. По отношению к уровню предыдущего года неналоговые доходы уменьшились на 2,3 миллиарда сомов», – сказал заместитель министра.

Официальный курс на 27 апреля составил 68,6425 KGS/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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Azernews Newspaper
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