Число пользователей интернет-банкинга VTB Online выросло на 25%

БАКУ /Trend/ - С начала года число пользователей услуги интернет-банкинга VTB Online банка ВТБ (Азербайджан) увеличилось на 25 процентов, сообщает банк в пятницу.

Услуга дистанционного обслуживания больше всего востребована у компаний и индивидуальных предпринимателей. Популярными услугами среди корпоративных клиентов являются конвертация, денежные переводы внутри страны и за рубеж, платежи по зарплатным проектам. Физические лица пользуются интернет-банкингом, как правило, для оплаты коммунальных и мобильных услуг, услуг по страхованию, а также для перевода с карты на карту (Card to Card). При переводе между картами внутри банка посредством интернет-банкинга комиссия с клиентов не взимается, что делает эти операции более выгодными.

В рамках интернет-банкинга VTB Online также можно оплатить услуги операторов сотовой связи, кредиты, переводить денежные средства между счетами, создавать и хранить платежные шаблоны. Кроме того, клиенты могут получить выписку со счета, информацию о балансе счета в режиме онлайн, транзакциях, о статусе операций. Осуществлять операции возможно в любое время, круглосуточно, не посещая офисы банка.

Отметим, что пользователи интернет-банкинга могут пользоваться также мобильным банкингом VTB Mobile. Для этого достаточно загрузить на мобильное устройство, поддерживающее платформы IOS и Android, приложение VTB Mobile.

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