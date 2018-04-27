Узбекистан и Турция подпишут ряд инвестиционных соглашений

БАКУ /Trend/ - По итогам государственного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан страны планируют подписать весомый пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в различных сферах, а также ряд инвестиционных соглашений.

Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Узбекистана.

Согласно информации, президент Турции посетит Узбекистан с государственным визитом 29 апреля – 1 мая по приглашению президента Шавката Мирзиёева.

В продолжение политического диалога на высшем уровне, состоявшегося 25-26 октября 2017 года в рамках государственного визита президента Узбекистана в Турцию, в Ташкенте планируется обсудить пути дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества, закрепления и развития новых перспективных тенденций в двусторонних отношениях.

Отдельное внимание будет уделено международной и региональной повестке дня, в том числе вопросам противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам.

В соответствии с форматом госвизита, президент Турции выступит на совместном заседании обеих палат узбекского парламента.

Лидеры двух стран также примут участие в совместном бизнес-форуме руководителей ведущих банков, компаний и фирм Узбекистана и Турции.

В программе визита посещение турецкой делегацией Бухары.

По итогам узбекско-турецкого саммита планируется принять Совместное заявление глав государств с оценками текущего состояния двусторонних отношений и их динамичного развития.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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