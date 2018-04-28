В Таджикистане под хлопок отведено 187,5 тыс. гектаров земли

28 апреля 2018 15:13 (UTC+04:00)

В Таджикистане под хлопчатник в этом году отведено 187,5 тысяч гектаров земли, что на 13,5 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, сообщает ИА "Азия-Плюс" со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

На сегодняшний день хлопком засеяно свыше 176,6 тысяч гектаров земли, что составляет 94,2 процента от отведенных под эту техническую культуру земель, и это на 28 гектаров больше, чем в прошлом году.

Основная часть производимого хлопковолокна в стране экспортируется в качестве сырья. Переработка данной продукции внутри страны является незначительной.

По данным Министерства сельского хозяйства Таджикистана, для своевременного и успешного проведения посевной создан штаб в составе ученых и специалистов аграрной отрасли.

В посевной кампании задействованы 1 867 единиц современной техники.

Первыми в республике план сева хлопчатника успешно выполнили

хозяйства таких районов как Зафарабад, Бохтар, Джалолиддин Балхи, Абдурахмон Джами, Вахш, Леваканд, Восе, Хамадони, Фархор и Қушониён.

Эксперты считают, что «рекомендации» сеять именно хлопок связаны с ростом стоимости «белого золота» на мировом рынке.

В прошлом году за счет сокращения площадей посева зерновых и кормовых растений увеличились поля под хлопчатник примерно на 12 тысяч гектаров.

В 2017 году впервые за последние годы хлопкоробам удалось собрать рекордные 380 тысяч тонн хлопка, превысив прогнозные показатели на 5,2 процента.

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Azernews Newspaper
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