Болгария может открыть "Шелковый путь" к Центральной и Западной Европе

29 апреля 2018 18:30 (UTC+04:00)

Болгария может стать своеобразным мостом для китайских товаров и открыть "Шелковый путь" к Центральной и Западной Европе.

Об этом заявил министр транспорта Болгарии Ивайло Московски в ответ на парламентский запрос о Транскаспийском транспортном коридоре, сообщает Novinite со ссылкой на БГНЕС.

Министр напомнил, что 7 ноября 2013 года в рамках II Международного транспортно-логистического бизнес-форума "Новый Шелковый путь", проходившего в городе Астана, Казахстан, лидеры трех ведущих компаний в регионе - АО "Национальная компания „Казахстан темир жолы”, ЗАО „Азербайджанские железные дороги” и АО „Грузинские железные дороги” объединились вокруг идеи создания Комитета по координации развития Транскаспийского международного транспортного коридора (TMTM) в целях увеличения грузопотока между Европой и Азией.

TMTM является инициативой транспортно- логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу и обратно по Транскаспийскому маршруту в обход России.

В декабре 2016 года было принято решение о создании Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут», которая начнет работу в феврале следующего года.

С начала 2016 года государственный железнодорожный оператор Болгарии «БДЖ – Грузовые перевозки» ведет переговоры о присоединении к проекту развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Благодаря своему стратегическому географическому положению Болгария может стать своеобразным мостом для китайских грузов и открыть " Шелковый путь" в Центральную и Западную Европу», - заявил Московски.

В 2017 году железнодорожный оператор «БДЖ – Грузовые перевозки» получил официальное приглашение присоединиться к Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

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