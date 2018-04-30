Центробанк Азербайджана значительно увеличил прибыль в 2017 г.

30 апреля 2018 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) увеличил прибыль по сравнению с 2016 годом в 8,7 раза, до 3,5 миллиарда манатов, следует из финансового отчета ЦБА, аудированного PwC.

Прибыль ЦБА сформировалась за счет трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) - 3,95 миллиарда манатов, переоценки ценных бумаг - 28,86 миллиона манатов, операций с иностранной валютой - почти четыре миллиона манатов.

Основные расходы монетарного регулятора в прошлом году пришлись на переоценку валютной позиции (204 миллиона манатов), административные и другие операции (64,56 миллиона манатов), процентные расходы (282,13 миллиона манатов), расходы по обесцениванию (42 миллиона манатов).

Активы Центрального банка в отчетный период составили 22,6 миллиарда манатов (сокращение за год на 11 процентов), обязательства - 18,12 миллиарда манатов (сокращение за год на семь процентов).

Общий капитал ЦБА по итогам года составил 4,5 миллиарда манатов (сокращение на 23 процента).

(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli

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