Узбекистан и Казахстан доведут товарооборот до $5 млрд

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан планируют в будущем довести взаимный товарооборот до пяти миллиардов долларов, заявил советник посольства Узбекистана в Казахстане Тимур Рахимов в интервью телеканалу «МИР 24».

По словам советника, оба государства смогут выйти на новый уровень благодаря проектам по улучшению экологии проблемных территорий, в частности, Аральского моря.

Напомним, что в марте текущего года на заседании в столице Казахстана страны уже обсуждали пути увеличения взаимной торговли, договорившись довести товарооборот до трех миллиардов долларов в 2018 году в сравнении с двумя миллиардами долларов в 2017 году.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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