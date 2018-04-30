Узбекистан и Казахстан доведут товарооборот до $5 млрд

30 апреля 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан планируют в будущем довести взаимный товарооборот до пяти миллиардов долларов, заявил советник посольства Узбекистана в Казахстане Тимур Рахимов в интервью телеканалу «МИР 24».

По словам советника, оба государства смогут выйти на новый уровень благодаря проектам по улучшению экологии проблемных территорий, в частности, Аральского моря.

Напомним, что в марте текущего года на заседании в столице Казахстана страны уже обсуждали пути увеличения взаимной торговли, договорившись довести товарооборот до трех миллиардов долларов в 2018 году в сравнении с двумя миллиардами долларов в 2017 году.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекские туристы больше всех посещают Казахстан
Туризм 11:29
Президент Турции прибыл в Узбекистан
Узбекистан 10:18
Нацбанк Казахстана приостановил лицензию на прием депозитов «Qazaq Banki»
Бизнес 10:07
В Узбекистане открылся единственный в Центральной Азии завод по производству инсулина
Бизнес 10:03
В Узбекистане проведут пенсионную реформу
Бизнес 09:45
«Узбекские авиалинии» объявляют конкурс на приобретение электротоваров
Тендеры 28 апреля 15:11
Нурсултан Назарбаев о доступной ипотеке
Бизнес 28 апреля 15:10
Узбекская компания объявляет конкурс на приобретение оборудования связи
Тендеры 28 апреля 15:07
Ташкентский аэропорт объявляет тендер на приобретение дизельных двигателей
Тендеры 28 апреля 15:06
Кыргызстан и Узбекистан утвердили новую редакцию линии поведения пограничников
Кыргызстан 28 апреля 13:52
Казахстан приветствует саммит с участием КНДР и Южной Кореи
Казахстан 28 апреля 13:33
Роскосмос и Узбекистан планируют совместно создавать спутники
ИКТ 28 апреля 12:20
Узбекистан и ЕС обсудили сотрудничество в горнодобывающей отрасли
Энергетика 28 апреля 12:06
В Казахстане представлен туристический потенциал Узбекистана
Туризм 28 апреля 11:30
Узбекско-корейская газохимическая компания объявляет тендер
Тендеры 28 апреля 11:05
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку мембран
Тендеры 28 апреля 10:51
«Uz-Kor Gas Chemical» объявляет тендер на поставку фильтров
Тендеры 28 апреля 10:28
Пчеловодов Узбекистана освободят от таможенных платежей
Бизнес 28 апреля 10:08