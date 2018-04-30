Депозитный портфель AccessBank вырос на 42%

30 апреля 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AccessBank опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

По итогам квартала депозитный портфель банка достиг 428,196 миллиона манатов. В портфеле наблюдается значительный рост, что является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны клиентов. Так, по сравнению с соответствующим показателем 2017 года депозитный портфель вырос на 41,88 процента, или 126,401 миллиона манатов. Наряду с этим, депозитный портфель превышает показатель начала года на 7,1 процента, или 28,381 миллиона манатов.

По состоянию на 31 марта 2018 года общие активы AccessBank составляют 824,979 миллиона манатов, а общие обязательства - 764,908 миллиона манатов. Примечательно, что коэффициент мгновенной ликвидности банка на указанную дату составил 117,44 процента, что говорит о том, что банк обладает достаточными ликвидными средствами.

Комментируя финансовые показатели, председатель правления и генеральный менеджер Рольф Рейхардт заявил, что банк настроен на 2018 год крайне оптимистично: «Как мы отмечали ранее, в ближайшее время банк планирует очередное увеличение капитала. На последнем собрании акционеров было принято решение о капитализации, что будет способствовать расширению как текущей, так и нашей будущей деятельности. Уже некоторое время мы наблюдаем стабилизацию ситуации и рост активности в кредитовании. За последнее время наш банк достиг достаточно высоких показателей как в области кредитования, так и банковских операций. Основываясь на эту положительную динамику, у нас достаточно позитивные прогнозы на этот год. Уверен, что наша текущая стратегия будет способствовать развитию банка совместно с нашими клиентами».

Уставный капитал AccessBank составляет 140,25 миллиона манатов.

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Azernews Newspaper
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