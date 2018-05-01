На Каспии вырастут объемы нефтяных танкерных перевозок

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ожидает роста нефтяных танкерных перевозок на Каспии в ближайшие годы.

Об этом сказал начальник отдела стратегического развития и инвестиционных проектов ЗАО Тариель Мирзоев.

По его словам, дальнейшее развитие танкерного флота на Каспии во многом зависит от выбора маршрута перевозчиками.

"Добыча нефти в Казахстане и Туркменистане в ближайшие три-семь лет будет расти. Нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса и Баку-Новороссийск имеют достаточно мощности для принятия дополнительных объемов, и эти свободные мощности вырастут в последующие годы. Все это позволяет говорить о больших перспективах дальнейшего роста танкерного флота на Каспии", - сказал Мирзоев.