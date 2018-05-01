Министр финансов Азербайджана отправляется в Филиппины

БАКУ /Trend/ - В четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отправится в Манилу (Филиппины) для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), сообщает во вторник министерство.

Отметим, что 51-ое заседание Совета управляющих АБР состоится с третьего по шестое мая 2018 года.

В рамках заседания представители стран-членов АБР обсудят множество вопросов по различным направлениям, в том числе сотрудничество между азиатскими странами, проблемы инклюзивного развития стран региона, меры, которые призваны расширить охват системы медицинского обслуживания, вопросы глобального характера и другие.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.