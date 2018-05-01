Китайской компании могут предоставить право на разработку третьего золотого рудника в Таджикистане

Если запасов двух золотосных рудников не хватит на покрытие расходов китайской компании, то она получит право на разработку еще одного месторождения, передаёт таджикское ИА «Азия-Плюс».

Правительство Таджикистана согласилось предоставить китайской компании TBEA право на разработку других месторождений полезных ископаемых, если компания не покроет свои расходы за счет разработки уже полученных двух золотоносных рудников. Компания построила в Душанбе за собственный счет теплоэлектроцентраль.

Глава TBEA Чжан Синь сообщил китайским СМИ, что минеральные ресурсы, согласно предоставленным правительством Таджикистана данным, могут компенсировать затраты компании на строительство ТЭЦ «Душанбе-2». Он отметил, что, правительство Таджикистана компенсирует расходы компании новыми месторождениями, если ресурсов полученных золотых рудников будет недостаточным.

В то же время Чжан Синь сказал, что полученные месторождения имеют «большой запас золотой руды, и если ресурсы будут полностью реализованы, это принесет большую экономическую выгоду компании».

Напомним, что компания ТВЕА получила лицензию на разработку двух золотоносных месторождений в Согдийской области - «Верхний Кумарг» и «Дуоба». Право на пользование рудниками китайской компании предоставлено для того, чтобы она вернула свои деньги, потраченные на возведение ТЭЦ «Душанбе-2».

В Главном управлении геологии при правительстве Таджикистана ранее «АП» сообщили, что компания имеет право на добычу драгметаллов из этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительства ТЭЦ «Душанбе-2» средства.

«После с компанией планируется заключить новые договоренности по использованию этих месторождений, уже на других условиях», - сказал источник.

По словам главы ТВЕА, общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонны, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.

Согласно полученным еще при Советском Союзе данным, содержание золота на месторождениях «Верхний Кумарг» и «Дуоба» составляет более чем 2 грамма на 1 тонну руды.

Общая стоимость построенной китайской компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила 349 миллионов долларов, из которых 17,4 миллионов долларов - вклад таджикского правительства.

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