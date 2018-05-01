Депозитный портфель AccessBank демонстрирует стабильный рост

БАКУ /Trend/ - AccessBank опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 год.

По итогам квартала депозитный портфель банка достиг 428,196 миллиона манатов. В портфеле наблюдается стабильный рост, что является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны клиентов. Так, депозитный портфель превышает показатель начала года на 7,1 процента, или 28,381 миллиона манатов.

По состоянию на 31 марта 2018 года общие активы AccessBank составляют 824,979 миллиона манатов, а общие обязательства - 764,908 миллиона манатов. Примечательно, что коэффициент мгновенной ликвидности банка на указанную дату составил 117,44 процента, что превышает минимальную норму приблизительно в четыре раза. Безусловно, это говорит о том, что банк обладает достаточными ликвидными средствами.

Комментируя финансовые показатели, председатель правления Рольф Рейхардт заявил, что банк настроен на 2018 год очень оптимистично: "Уже некоторое время мы наблюдаем стабилизацию ситуации и рост активности в кредитовании. Наряду с этим, наблюдаем значительный рост числа клиентов и проводимых операций. Основываясь на эту положительную динамику, у нас достаточно позитивные прогнозы на этот год. Уверен, что наша текущая стратегия будет способствовать развитию банка совместно с нашими клиентами".

Уставный капитал AccessBank составляет 140,258 миллиона манатов.

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