В Баку пройдет азербайджано-польская деловая встреча

БАКУ /Trend/ - В Баку 17 мая состоится азербайджано - польская деловая встреча, сообщает в четверг Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Отмечается, что деловая встреча пройдет в рамках визита в Азербайджан польской бизнес-делегации, в которую войдут представители семи компаний, специализирующиеся в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Польшей по итогам первых трех месяцев 2018 года составил 18,23 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 42 процента.

(Автор: Илькин Шафиев)

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