В Баку пройдет азербайджано-польская деловая встреча

1 мая 2018 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 17 мая состоится азербайджано - польская деловая встреча, сообщает в четверг Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Отмечается, что деловая встреча пройдет в рамках визита в Азербайджан польской бизнес-делегации, в которую войдут представители семи компаний, специализирующиеся в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Польшей по итогам первых трех месяцев 2018 года составил 18,23 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 42 процента.

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанский производитель алкогольных напитков поставит продукцию в Беларусь и Украину
Бизнес 17:20
Туристический центр Шахдаг объявил тендер
Тендеры 16:58
ВБ проанализирует опыт Азербайджана по внедрению обязательного медстрахования
Бизнес 16:16
Подготовлена новая стратегия по управлению твердыми бытовыми отходами в Азербайджане
Бизнес 15:55
Азербайджанский PASHA Bank внедрит новую цифровую услугу
Бизнес 14:28
Азербайджанский PASHA Bank огласил планы по кредитному портфелю на текущий год
Бизнес 13:55
В Баку пройдет азербайджано-корейская деловая встреча
Бизнес 11:38
Азербайджан займётся подготовкой таджикских дипломатов
Политика 30 апреля 17:07
Пересмотрены сроки начала строительства IGB
Энергетика 30 апреля 15:25
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 23-27 апреля
Энергетика 30 апреля 14:03
Азербайджанская нефть 27 апреля подешевела
Энергетика 30 апреля 12:35
Оглашена дата начала перевозки пассажиров по БТК
Бизнес 30 апреля 12:13
Свыше половины ненефтяного экспорта Азербайджана пришлись на 10 компаний
Бизнес 30 апреля 11:36
У Туркменистана дружественные связи с Азербайджаном - Бердымухамедов
Политика 30 апреля 11:04
Азербайджан незначительно увеличил экспорт газа в Турцию
Энергетика 30 апреля 10:31
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 30 апреля 10:27
Иран и Азербайджан намерены создать совместную нефтяную компанию - замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 30 апреля 07:02
Министр обороны Азербайджана встретился с командующим западной зоной Китая (ФОТО)
Политика 29 апреля 20:12