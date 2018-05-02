Решения ФРС США оказывают все меньше влияние на азербайджанский манат - эксперт

2 мая 2018 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решения Федеральной резервной системы (ФРС) США постепенно оказывают все меньшее влияние на курс азербайджанского маната, сказал Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Муслим Ибрагимов.

"В стране в настоящее время применяется режим плавающего курса, но в то же время этот режим находится под анализом и определенным контролем государства. Поэтому мы можем реагировать на колебания курса маната. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос перехода на расчеты в национальной валюте с Турцией, что также уменьшит влияния решений ФРС на курс маната", - сказал Ибрагимов.

Эксперт отметил, что повышение ключевой процентной ставки, которое будет обсуждаться в рамках очередного заседания регулятора, не станет неожиданностью для мировых рынков.

"ФРС уже анонсировал свои намерения повысить ключевую ставку как минимум три раза в 2018 году. И после подобного заявления повышение ставки на очередном заседании не будет громом среди ясного неба. И большинство экономик мира, так или иначе связанных с экономикой США, а с ней связаны почти все экономики, можно сказать, адаптировались и определенным образом гармонизировали свою макроэкономическую политику. В основном это применение плавающего курса национальных валют, что позволяет несколько обезопасить макроэкономическую стабильность. Что касается влияния повышения ключевой ставки США на товарно-сырьевые рынки, то это не секрет, и во многих котировках уже закладываются возможности повышения учетной ставки. Поэтому я не ожидаю больших конъюнктурных изменений на рынках", - сказал Ибрагимов.

В конце марта руководство ФРС приняло решение повысить базовую процентную ставку до 1,5-1,75 процентов. Что касается очередного заседания регулятора, то эксперты считают, в весеннюю сессию Федеральная резервная система США может занять выжидательную позицию для детальной оценки экономического состояния страны. Так, сейчас инвесторы прогнозируют вероятность сохранения процентной ставки ФРС на прежнем уровне в 95,3 процента.

Очередное заседание ФРС США пройдет 2-3 мая.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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