Порт Туркменбаши открывает новые возможности странам региона, не имеющим выхода к морю

2 мая 2018 11:36 (UTC+04:00)

Аваза /Trend/ - Туркменистан готов к предметным переговорам по всем аспектам сотрудничества и использованию порта Туркменбаши, со странами региона, не имеющими выхода к морю.

Как передает корреспондент Trend, об этом заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в среду на международном форуме «Великий Шёлковый путь» – к новым рубежам развития», который проходит в Авазе.

Глава государства отметил, что строительство международного морского порта города Туркменбаши, стало важнейшим компонентом развития морского флота Туркменистана.

Новый порт занимает площадь около 152 гектаров и включает паромный, пассажирский и грузовые терминалы.

Общая протяжённость причалов, которые одновременно могут обслуживать 17 судов, составляет свыше 1800 метров.

Общая пропускная мощность нового порта – 17 миллионов тонн груза без учёта нетфепродуктов.

На территории порта построен судостроительный и судоремонтный завод «Балкан». Данное предприятие, имеющее возможность обработки 12 тысяч тонн стали в год, предназначено для постройки 4 судов и ремонта 20 судов.

Как подчеркнул глава Туркменистана, новый морской порт призван стать важнейшим звеном формирования современной системы морских перевозок, создающим максимально благоприятные условия для выхода к Причерноморью, на страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяя значительно сократить расстояния и время в пути масштабным грузопотокам.

С оптимизацией транспортных потоков на Евразийском пространстве межрегиональные и межконтинентальные связи обретают новую стратегическую перспективу.

(Авторы: Вугар Иманов, Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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