В Госкомтаможни Азербайджана пройдут серьезные структурные и кадровые реформы (версия 2)

2 мая 2018 13:50 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен провести важные структурные и кадровые реформы, сказал в среду журналистам председатель ГТК Сафар Мехтиев.

По его словам, развитие торговли и бизнеса создает необходимость реформирования инфраструктуры и таможенных органов.

"С этой точки зрения необходимы ликвидация недостатков в инфраструктуре таможенных органов, повышение прозрачности в отношениях между таможенными органами и бизнес-средой и проведение серьезных кадровых реформ. В будущем как представители бизнеса, так и сотрудники таможенных органов должны строить свою деятельность в рамках закона, все незаконные действия будут строго пресекаться. Для сотрудников таможенных органов уже проведены первичные совещания, всем руководящим кадрам даны поручения в этом направлении", - отметил Мехтиев.

Глава ГТК заявил, что в будущем для обеспечения предпринимателям свободного проведения экспортно-импортных операций будут использованы все необходимые технические возможности.

"Формирование прозрачной среды позволит еще больше увеличить роль азербайджанской таможни. Что касается структурных изменений, то в этом направлении в ближайшее время также будут новые предложения и решения", - сказал Мехтиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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