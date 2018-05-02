SOFAZ с начала года продал банкам свыше $2 млрд

2 мая 2018 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в апреле 2018 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 802,6 миллиона долларов США, сообщили в Фонде во вторник.

Всего с начала года азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 2,1 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2018 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 9,216 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
SOFAZ ждет резкого роста дивидендов по итогам 2017 года от участия в российском ВТБ
Бизнес 11 апреля 14:38
Fitch: Прозрачность финансовых поступлений SOFAZ выше, чем у многих аналогичных фондов
Энергетика 5 августа 2017 11:02
Госнефтефонд Азербайджана отбирает поставщика программного обеспечения
Тендеры 3 августа 2017 14:03
Назначен новый советник главы SOFAZ
Энергетика 12 июня 2017 12:10
С начала года SOFAZ продал азербайджанским банкам более $1 млрд
Бизнес 1 мая 2017 11:43
Шахмар Мовсумов переизбран членом Наблюдательного совета банка ВТБ
Бизнес 27 апреля 2017 17:00
В январе SOFAZ продал банкам почти $300 млн
Бизнес 2 февраля 2017 10:57
Госнефтефонд Азербайджана объявил о продаже активов в рамках PSA-контрактов
Энергетика 19 января 2017 09:45
Как SOFAZ поможет обеспечить макроэкономическую стабильность в Азербайджане?
Бизнес 11 января 2017 17:23
Крупнейший нефтяной проект страны принес Азербайджану более $121 млрд
Энергетика 9 декабря 2016 15:02
Банки Азербайджана предлагают создать новый механизм конвертации валюты
Бизнес 3 октября 2016 17:15
Банки Азербайджана приобрели на аукционе свыше $70 млн
Бизнес 27 сентября 2016 12:23
Банки Азербайджана купили у SOFAZ более $70 млн
Экономика 20 сентября 2016 13:15
SOFAZ инвестирует 100 млн евро в Фонд долевого участия ЕБРР
Экономика 19 сентября 2016 13:43
SOFAZ разместил первый депозит в азербайджанском банке
Бизнес 15 сентября 2016 12:40
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана на треть превысил предложение
Бизнес 8 сентября 2016 12:42
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана почти в 12 раз превысил предложение
Бизнес 6 сентября 2016 12:43
Азербайджанские банки купили у SOFAZ десятки миллионов долларов
Бизнес 1 сентября 2016 12:16