В Кыргызстан прибудут эксперты Корейской ассоциации импортеров

2 мая 2018 15:20 (UTC+04:00)

Сегодня, 2 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан встретился с председателем Корейской ассоциации импортеров (КОИМА) Мьёнг Жин Шином, передает Knews.

По данным диппредставительства, стороны обсудили вопросы текущего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей.

Мьёнг Жин Шин принял предложение Султана об отправке экспертной группы КОИМА для исследования маркетингового рынка в целях определения потенциальных продуктов и товаров с последующим экспортом в Корею. Вместе с этим, Мьёнг Жин Шин выразил готовность опубликовать на бесплатной основе в авторитетном корейском журнале IMPORT справочную информацию о потенциальных продуктах и товарах КР, кыргызских компаниях с контактами, а также материал об экономических и инвестиционных возможностях в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны достигли договоренностей о заключении партнерского сотрудничества с кыргызской стороной, подписав соответствующие проекты Меморандумов о взаимопонимании между Агентством по продвижению и защите инвестиций КР и Торгово-промышленной палатой КР во время пребывания делегации КОИМА в Бишкеке.

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