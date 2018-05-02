Микаил Джаббаров: Азербайджан на протяжении многих лет играет роль оплота мультикультурализма

2 мая 2018 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в изучении опыта Израиля по развитию несырьевого сектора экономики.

Об этом в среду на церемонии по случаю семидесятилетия образования Государства Израиль сказал министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Азербайджан и Израиль достигли значительных успехов в рамках двустороннего сотрудничества. Мы успешно сотрудничаем в сфере вооружений, сельского хозяйства и туризма. Мы также надеемся на углубление сотрудничества в сфере диверсификации экономики", - сказал Джаббаров.

Он также передал поздравления Президента Ильхама Алиева народу Израиля с семидесятилетием образования государства, добавив, что дружба между народами Израиля и Азербайджана имеет исторические корни.

"Азербайджан на протяжении многих лет играет роль оплота мультикультурализма. Мы стали домом для представителей самых разных религий и народов. И еврейский народ, в том числе, всегда комфортно чувствовал себя в Азербайджане, где нет и никогда не было места антисемитизму", - сказал министр.

Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в будущем будет только расширяться, о чем свидетельствует увеличивающийся каждый год товарооборот между странами.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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Azernews Newspaper
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