Официальный курс маната к мировым валютам на 3 мая (Версия 2)

3 мая 2018 10:13 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:25)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье мая установлен на уровне 1,7 и 2,0378 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

03.05.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0378

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2788

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0802

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8416

1 бразильский реал

1 BRL

0.4786

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1343

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1581

1 чешская крона

1 CZK

0.0796

1 чилийский песо

1 CLP

0.2746

1 китайский юань

1 CNY

0.2671

1 датская крона

1 DKK

0.2735

1 грузинский лари

1 GEL

0.6925

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0255

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3116

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0122

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.1912

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7049

1 израильский шекель

1 ILS

0.4693

1 канадский доллар

1 CAD

1.3232

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6416

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4316

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0893

1 молдавская лея

1 MDL

0.1024

1 египетский фунт

1 EGP

0.0962

1 норвежская крона

1 NOK

0.2098

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.4768

1 российский рубль

1 RUB

0.0267

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2752

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.435

1 турецкая лира

1 TRY

0.4082

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0572

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1908

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.065

100 японских иен

100 JPY

1.5502

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1927

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