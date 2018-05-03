Госдолг Кыргызстана достигнет более 50 процентов ВВП

3 мая 2018 10:30 (UTC+04:00)

По прогнозам, государственный долг Кыргызстана к концу 2018 года достигнет 55 процентов ВВП. Об этом говорится в годовом отчете Азиатского банка развития.

Отмечается, что в 2019 году показатель достигнет 56 процентов. При этом в АБР подчеркивают, что, несмотря на улучшение устойчивости долга, сохраняется уязвимость к внешним и внутренним рискам.

«Кыргызстан рассматривается как страна с умеренным уровнем риска долгового бремени из-за уязвимости относительно стабильности валюты и возможного ухудшения финансового состояния бюджета», — говорится в сообщении.

Министерство финансов планирует увеличить порог соотношения госдолга к ВВП до 70 процентов. В Минэкономики не видят в этом проблем, ведь Кыргызстан не нарушает договоренностей с кредиторами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан добился ощутимых результатов в развитии ненефтяного сектора – посол (Эксклюзив)
Бизнес 07:08
МВФ ожидает роста ненефтяного ВВП Азербайджана в ближайшие два года
Бизнес 2 мая 18:14
Азербайджан и Чехия обладают очень широкой площадкой для сотрудничества – посол (Эксклюзив)
Бизнес 2 мая 17:24
Азербайджан добился ощутимых результатов в развитии ненефтяного сектора – посол (Эксклюзив)
Бизнес 2 мая 17:05
ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли
Экономика 2 мая 15:55
В Кыргызстан прибудут эксперты Корейской ассоциации импортеров
Бизнес 2 мая 15:20
Потребительские товары в Узбекистане в апреле незначительно подорожали
Бизнес 1 мая 19:56
Кыргызстан и ВПП ООН сотрудничают в сфере продовольственной безопасности
Бизнес 30 апреля 18:40
Президент Туркменистана о транспортных коридорах, энергобезопасности и региональной политике
Туркменистан 30 апреля 18:40
Рынок труда ЕАЭС может быть либерализован
Бизнес 30 апреля 13:30
ВВП Таджикистана вырос на 7% в I квартале 2018 года
Бизнес 30 апреля 09:16
Сообщение о бомбе на ж/д вокзале «Бишкек-2» не подтвердилось - ГКНБ
Кыргызстан 29 апреля 22:18
Счётная палата Кыргызстана выявила крупные нарушения в "Кыргызтелекоме"
Бизнес 28 апреля 15:18
Кыргызстан и Узбекистан утвердили новую редакцию линии поведения пограничников
Кыргызстан 28 апреля 13:52
Кыргызстан принял участие в мероприятии USAID в Ташкенте
Кыргызстан 28 апреля 10:03
Кыргызстан и Узбекистан утвердили новую редакцию линии поведения пограничников на границе
Кыргызстан 28 апреля 08:16
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
Кыргызстан 27 апреля 23:15
Увеличились доходы республиканского бюджета Кыргызстана
Бизнес 27 апреля 19:29