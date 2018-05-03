Узбекистан привлекает немецкие и швейцарские технологии в текстильную промышленность

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместных предприятий «Узтекс Учкургон» и «Учкургон текстил» в Учкурганском районе, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Согласно информации, на предприятиях реализованы проекты по модернизации и диверсификации производства. Установлены современные технологии из Германии, Швейцарии, Бельгии, Турции и других стран. Предприятия выпускают пряжу, нитки, полотенца и одежду. Каждое из них наладило экспорт продукции на 30 миллионов долларов в год.

На предприятии «Узтекс Учкургон» создано 300, в «Учкургон текстил» - 800 рабочих мест.

В сентябре текущего года в районе заработает еще одно предприятие - «Текстил финанс Наманган».

Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на предприятиях, дал указания по локализации производства, расширению ассортимента продукции, сотрудничеству с фермерскими хозяйствами по кластерному методу.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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