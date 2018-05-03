Решение ФРС остановило рост доллара - эксперт

БАКУ /Trend/ - Темпы роста американского доллара замедлились после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 1,5-1,75 процента, сказал Trend в четверг главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

"Заявление ФРС было в центре внимания - в нем искали намеки на нечто важное, и самым значительным таким намеком было слово "симметричный", относящееся к целевому уровню инфляции. В основном заявление указывает на то, что ФРС не потеряет самообладание, если в ближайшие месяцы инфляция продолжит повышаться, после достижения целевого показателя в два процента. Многие опережающие индикаторы и базовый эффект предполагают, что рост инфляции может продолжиться в течение лета", - сказал Харди.

Эксперт отмечает, что в остальном в заявлении не содержалось никаких особых выводов, и доллар в целом остался без изменений после подъема до новых высот в преддверии заявления.

"Однако, затем доллар резко ослаб, примерно до 60-70 пунктов в паре EUR/USD перед тем, как практически перестать реагировать на решение регулятора. Доходность в США несколько упала, ориентир по доходности десятилетних ценных бумаг снизился по сравнению с дневными максимумами, но остается в рамках торгового диапазона нескольких последних рабочих дней биржи. Короче говоря, рост доллара, в общем и целом, выглядит неизменным и готовым к очередной порции вводных данных, в том числе сегодняшнему индексу деловой активности (ISM) в непроизводственных сферах за апрель и апрельским данным о рабочих местах, а что еще важнее, пятничным данным о доходах. Бесполезные (в качестве показателя будущих изменений занятости вне сельскохозяйственного сектора) данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе указывали на рост числа рабочих мест в апреле на 204 тысячи, что не является чем-то необычным. Сложно поверить, что индекс ISM для непроизводственной сферы сможет держаться на отметках около 50 намного дольше, однако сегодня ожидается уровень около 58,0", - сказал эксперт.

Отметим, что накануне ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75 процента.

14 декабря 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5 процента до 0,5-0,75 процента. Это было второе повышение после 2008 года. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. Позже 15 марта 2017 года ФРС повысила ставку до 0,75-1,0 процента, 14 июня - до 1-1,25 процента, а 13 декабря - до 1,25-1,5 процента. В текущем году 21 марта ФРС повысила ставку еще раз - до 1,5-1,75 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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