На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги

3 мая 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 23 банка, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 330,27 тенге за доллар при объеме торгов 43,750 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 330,72 тенге за доллар (+0,73 тенге, по сравнению с предыдущим днем торгов), суммарный объем торгов – 114,750 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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