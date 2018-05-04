Официальный курс маната к мировым валютам на 4 мая

4 мая 2018 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое мая установлен на уровне 1,7 и 2,0377 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

04.05.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0377

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2832

1 аргентинский песо

1 ARS

0.076

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8399

1 бразильский реал

1 BRL

0.482

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.135

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1579

1 чешская крона

1 CZK

0.0799

1 чилийский песо

1 CLP

0.2744

1 китайский юань

1 CNY

0.2679

1 датская крона

1 DKK

0.2735

1 грузинский лари

1 GEL

0.6912

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0255

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3082

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0122

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.1931

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7037

1 израильский шекель

1 ILS

0.4694

1 канадский доллар

1 CAD

1.3235

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6417

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4321

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0892

1 молдавская лея

1 MDL

0.1024

1 египетский фунт

1 EGP

0.0962

1 норвежская крона

1 NOK

0.2113

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.4777

1 российский рубль

1 RUB

0.027

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2782

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4336

1 турецкая лира

1 TRY

0.4024

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0573

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1895

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0648

100 японских иен

100 JPY

1.5583

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1943

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 4 мая
Бизнес 3 мая 17:14
В Азербайджане подешевело золото
Бизнес 3 мая 11:03
Официальный курс маната к мировым валютам на 3 мая
Бизнес 3 мая 09:25
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 3 мая
Бизнес 2 мая 17:06
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 2 мая 10:05
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 мая
Бизнес 2 мая 09:23
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 2 мая
Бизнес 1 мая 17:10
В Азербайджане подешевели основные драгметаллы
Бизнес 1 мая 10:32
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 мая
Бизнес 1 мая 09:25
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 1 мая
Бизнес 30 апреля 17:07
Центробанк Азербайджана увеличил инвестиции в ценные бумаги
Бизнес 30 апреля 14:14
За год Центробанк Азербайджана уничтожил денежных знаков на сумму свыше 1 млрд манатов
Бизнес 30 апреля 12:02
Азербайджан незначительно увеличил обязательства перед МВФ
Бизнес 30 апреля 11:54
Центробанк Азербайджана значительно сократил кредитный портфель
Бизнес 30 апреля 11:21
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 30 апреля 10:27
Центробанк Азербайджана значительно увеличил прибыль в 2017 г.
Бизнес 30 апреля 09:45
Официальный курс маната к мировым валютам на 30 апреля
Бизнес 30 апреля 09:33
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 28 апреля 11:02