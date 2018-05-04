Узбекистан внедрил расширенную общую систему распространения данных МВФ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан внедрил расширенную общую систему распространения данных Международного валютного фонда, передает официальный сайт МВФ.

Узбекистан выполнил рекомендации по расширению общей системы распространения данных (ОСРД), опубликовав важнейшие макроэкономические и финансовые данные на национальной странице сводных данных (НССД). НССД размещен на веб-сайте Государственного комитета по статистике с использованием обмена статистическими данными и метаданными и доступен на доске объявлений МВФ.

Страница НССД содержит ссылки на статистические данные, опубликованные официальными источниками данных, а именно Государственным комитетом по статистике, Центральным банком и министерством финансов. Страница призвана служить универсальным средством публикации основных макроэкономических данных. Техническая помощь в доработке метаданных финансировалась Федеральным департаментом финансов Швейцарии.

«Я уверен, что Узбекистан выиграет от использования электронных ОСРД в качестве основы для дальнейшего развития своей статистической системы», - отметил Луи Марк Дюшарм, директор Департамента статистики МВФ.

Напомним, что электронные ОСРД были созданы исполнительным Советом МВФ в мае 2015 года в целях поддержки повышения прозрачности данных, стимулирования развития статистики и содействия созданию синергии между распространением данных и контролем. Электронные ОСРД заменят старые ОСРД, которые были созданы в 1997 году.

Национальная страница сводных данных Узбекистана начала работу 1 мая и теперь, благодаря этой системы, иностранные инвесторы будут иметь доступ к статистической информации в привычном для них формате.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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