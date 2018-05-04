Индикатор KazPrime остается стабильным

4 мая 2018 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,25 процента годовых, по результатам фиксинга на 4 мая 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Напомним, что индикатор KazPrime остается стабильным на протяжении 15 дней.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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