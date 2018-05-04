Госкомтаможни Азербайджана о планах по внедрению технологии блокчейн (версия 2)

4 мая 2018 15:15 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:50)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана нацелен на внедрение современных технологий в своей деятельности.

Об этом сказал в пятницу журналистам председатель ГТК Сафар Мехтиев, отвечая на вопрос о возможном применении технологии блокчейн в работе таможенных органов страны.

"Изменения, происходящие в глобальной торговле, приводят к необходимости реформ в таможенной системе. Это неизбежно, и я считаю, что мы будем применять подобные новшества в своей деятельности", - сказал председатель ГТК.

Напомним, что в апреле прошлого года проблемы применения технологии блокчейн в таможенной сфере были затронуты на сессии Постоянного технического комитета Всемирной таможенной организации, где были отмечены большие перспективы применения этой технологии в сферах управления электронными коммерческими операциями, риск-менеджмента, информационного обмена между таможнями, таможенного аудита, борьбы с правонарушениями, а также формирования культуры законопослушания.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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