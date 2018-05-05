Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 23 апреля 1,7 30 апреля 1,7 24 апреля 1,7 1 мая 1,7 25 апреля 1,7 2 мая 1,7 26 апреля 1,7 3 мая 1,7 27 апреля 1,7 4 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0241 маната (1,18 процента). Средневзвешенный курс составил 2,04598 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 23 апреля 2,0862 30 апреля 2,0618 24 апреля 2,0763 1 мая 2,0522 25 апреля 2,0771 2 мая 2,0404 26 апреля 2,07 3 мая 2,0378 27 апреля 2,059 4 мая 2,0377 Средний курс за неделю 2,07372 Средний курс за неделю 2,04598

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02694 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 23 апреля 0,0278 30 апреля 0,0272 24 апреля 0,0275 1 мая 0,027 25 апреля 0,0276 2 мая 0,0268 26 апреля 0,0273 3 мая 0,0267 27 апреля 0,0271 4 мая 0,027 Средний курс за неделю 0,02746 Средний курс за неделю 0,02694

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0174 маната (4,32 процента). Средневзвешенный курс составил 0,4126 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 23 апреля 0,4183 30 апреля 0,4198 24 апреля 0,4144 1 мая 0,4186 25 апреля 0,4159 2 мая 0,414 26 апреля 0,4166 3 мая 0,4082 27 апреля 0,4174 4 мая 0,4024 Средний курс за неделю 0,41652 Средний курс за неделю 0,4126

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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