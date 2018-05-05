Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным

5 мая 2018 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,25 процента годовых, по результатам фиксинга на 5 мая 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Напомним, что индикатор KazPrime остается стабильным на протяжении 15 дней.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Оглашены изменения цен на продукцию казахстанских предприятий с начала года
Бизнес 13:08
Казахстан увеличил расходы на оборону
Бизнес 10:46
Казахстан разрешил США использовать два новых пункта для транзита спецгруза в Афганистан
Казахстан 08:43
Туркменистан прокладывает автомобильную дорогу к границе Казахстана
Туркменистан 08:31
Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили по телефону перспективы сотрудничества
Казахстан 07:39
Казахстан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до 5 млрд долларов
Казахстан 4 мая 23:40
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили по телефону перспективы сотрудничества
Казахстан 4 мая 21:17
Узбекистан, Казахстан и Таджикистан обсудили использование и охрану водных ресурсов
Энергетика 4 мая 17:50
«Эйр Астана» объявляет тендер на поставку бензина марки АИ-95
Тендеры 4 мая 17:37
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 4 мая 17:34
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Сочи 14 мая
Россия 4 мая 17:00
Казахстанский тенге незначительно подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 4 мая 15:37
В Казахстане усиливается кредитование обрабатывающей промышленности
Бизнес 4 мая 14:54
Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти
Энергетика 4 мая 12:48
Оглашен список самых активных компаний на Казахстанской фондовой бирже за апрель
Бизнес 4 мая 12:26
Индикатор KazPrime остается стабильным
Бизнес 4 мая 11:49
Оглашены сроки встречи глав Казахстана и Китая
Казахстан 4 мая 09:35
На международной конференции в Душанбе обсудят борьбу с терроризмом
Узбекистан 3 мая 18:12