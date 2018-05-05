В Гяндже прошел II Национальный форум промышленной инженерии (ФОТО)

5 мая 2018 12:20 (UTC+04:00)

ГЯНДЖА /Trend/ - В Гяндже прошел II Национальный форум промышленной инженерии. Мероприятие организовано Азербайджанским технологическим университетом (UTECA), компанией Lean Consulting и Бакинским инженерным университетом.

В форуме, посвященном 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие главы многих ведущих промышленных предприятий страны, представители высших учебных и научных заведений, а также зарубежные эксперты.

Участники форума сперва посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву и возложили к подножию памятника цветы.

Мероприятие открылось Государственным гимном Азербайджана, затем был продемонстрирован видеоролик “Гейдар Алиев и азербайджанская промышленность”.

Ректор UTECA, профессор Акиф Сулейманов, выступая на открытии, отметил, что проведение второго форума в крупнейшем региональном центре и втором крупнейшем городе Азербайджана - Гяндже - не случайно.

По его словам, роль и обязательства регионов в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана достаточно велики.

“Исторически, как в Гяндже, так и ее окрестностях находились стратегические промышленные предприятия. Сегодня их число растет, деятельность прежних предприятий восстанавливается и усиливается. Азербайджанский технологический университет, являющийся одним из организаторов мероприятия, играют свою важную роль в этом процессе. Самая эффективная модель университетско-промышленных связей, созданная UTECA, служит как повышению эффективности работы промышленных предприятий, так и повышению качества кадровой подготовки в вузах”, - сказал он.

Сулейманов в ходе выступления также затронул роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии промышленности в стране. Ректор подчеркнул, что коренное развитие этой сферы связано именно с именем великого лидера.

“В 1969 году после прихода Гейдара Алиева к руководству советским Азербайджаном в республике начался новый этап промышленного развития. В результате мероприятий, реализованных великим государственным деятелем, было обеспечено развитие всех сфер, созданы новые промышленные сферы, модернизирована нефтехимическая промышленность, сданы в эксплуатацию новые машиностроительные, металлургические комплексы. В 1993 году после возвращения Гейдара Алиева к власти началась реализация системных и последовательных мероприятий по оживлению экономики Азербайджана. Реализация концепции развития промышленности Азербайджана, основу которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, была уверенно продолжена в период руководства Ильхама Алиева. За счет государственных проектов инвестиционного и производственного назначения было обеспечено развитие промышленного сектора экономики страны”, - сказал Сулейманов.

Затем на форуме выступили президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, директор Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде и представители ряда ведущих компаний страны.

По итогам форума был подписан меморандум о сотрудничестве между UTECA и Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства, соглашение о намерении сотрудничества между Парком высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана и UTECA. Последнее соглашение предусматривает создание в UTECA Технологического трансферного офиса.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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