ИБР профинансирует реконструкцию трассы из Казахстана в Россию

5 мая 2018 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) профинансирует реконструкцию трассы Атырау-Астрахань, сообщают в субботу казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу руководства Атырауской области.

«В рамках второго направления реконструкции трассы Атырау-Астрахань подготовлена проектно-сметная документация реконструкции 277 километров - от города Атырау до границы с Российской Федерацией. В настоящее время заключается договоренность с Исламским банком развития, который уже в ближайшее время должен профинансировать этот проект, реализующийся в рамках государственной программы «Нурлы жол», - говорится в сообщении пресс-службы.

В области также построят объездную автодорогу протяженностью 26 километров. Эта дорога соединит между собой трассы республиканского значения Актобе-Атырау и Атырау-Астрахань.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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