Официальный курс маната к мировым валютам на 7 мая

7 мая 2018 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое мая установлен на уровне 1,7 и 2,0333 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

07.05.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0333

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2788

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0778

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8404

1 бразильский реал

1 BRL

0.4818

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1356

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1577

1 чешская крона

1 CZK

0.0798

1 чилийский песо

1 CLP

0.2734

1 китайский юань

1 CNY

0.2674

1 датская крона

1 DKK

0.2729

1 грузинский лари

1 GEL

0.6923

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0253

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3035

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0122

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.1931

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7008

1 израильский шекель

1 ILS

0.4698

1 канадский доллар

1 CAD

1.3224

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6427

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4312

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0884

1 молдавская лея

1 MDL

0.1024

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2114

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.4791

1 российский рубль

1 RUB

0.0271

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.274

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4328

1 турецкая лира

1 TRY

0.4018

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0571

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1896

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0645

100 японских иен

100 JPY

1.558

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1942

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