Kapital Bank запустит первый в Азербайджане виртуальный филиал

7 мая 2018 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года Kapital Bank запустит свой первый виртуальный филиал, сказал в понедельник на презентации мобильной е-подписи, разработанной Информационно-вычислительным центром министерства транспорта, связи и высоких технологий, заместитель председателя правления банка Нахид Зейналов.

По словам Зейналова, на сегодня по числу филиалов Kapital Bank является крупнейшим в стране. У банка имеется свыше 100 филиалов и отделений в Азербайджане, а его клиентская база превышает три миллиона физических и юридических лиц.

«В конце прошлого года Наблюдательным советом Kapital Bank была утверждена стратегия на 2018-2020 годы, где развитие цифрового банкинга указано в качестве приоритетного направления. В связи с этим мы в начале текущего года запустили обновленную версию нашего мобильного приложения. До конца текущего года предусматривается предоставление нашим клиентам цифрового филиала действующего по новой концепции. Работы в этом направлении уже начаты»,- сказал Зейналов.

Kapital Bank, будучи правопреемником «Сбербанка», насчитывает 140 лет истории своей банковской деятельности. Банк входит в группу компаний PASHA Holding.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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