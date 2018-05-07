Финансовое положение АО «Банк Астаны» не стабильно - S&P

БАКУ /Trend/ - АО «Банк Астаны» испытывает трудности с ликвидностью, обусловленные потерей доверия значительной части его клиентов, говорится в отчете S&P Global Ratings.

«Потеря доверия клиентов могла быть вызвана официальными заявлениями президента Казахстана, сделанными во время встречи с представителями Нацбанка Казахстана, относительно финансового положения трех небольших казахстанских банков, включая АО «Банк Астаны»», - говорится в сообщении.

S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента казахстанского АО «Банк Астаны» с «ССС/С» до «D/D» («дефолт»), также понизив рейтинг банка по национальной шкале с «kzCCC+» до «D».

Понижение рейтингов последовало за официальными объявлениями АО «Банк Астаны», сделанными 28 апреля и 2 мая 2018 года, о временном введении обширных ограничений на расходные кассовые операции по текущим и сберегательным счетам, как для корпоративных, так и для розничных клиентов.

«Насколько мы понимаем, банк неспособен производить большинство платежей своевременно и в полном объеме, а также возвращать депозиты большинства корпоративных клиентов по соответствующим требованиям», - говорится в сообщении агентства.

По состоянию на 1 апреля 2018 года объем денежных средств АО «Банк Астаны» и их эквивалентов составлял около 60 миллиардов тенге (181 миллион долларов).

В последние две недели банк удовлетворил требования клиентов по возврату депозитов на сумму около 30 миллиардов тенге, или около 10 процентов совокупных депозитов клиентов. Кроме того, банку удалось сократить кредитный портфель благодаря досрочному погашению задолженности его заемщиками на сумму 17 миллиардов тенге.

Вместе с тем АО «Банк Астаны» ввело ограничения на снятие денежных средств, поскольку ликвидных активов банка недостаточно для своевременного обслуживания всех его обязательств в полном объеме.

“Мы полагаем, что без поддержки в форме ликвидности со стороны Нацбанка Казахстана либо из других источников АО «Банк Астаны» не сможет обслуживать все обязательства (или их существенную часть) по мере наступления сроков их погашения”, - говорится в сообщении S&P.

Агентство также заявило, что повысит рейтинги АО «Банк Астаны» с уровня «D», когда банк сможет обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объеме.

Дальнейшие рейтинговые действия будут возможны после того, как банк восстановит показатели ликвидности и будет получена более подробная информация о возможной поддержке со стороны государства или акционеров.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

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