Сотни казахстанских компаний представляют свою продукцию на выставке в Астане

БАКУ /Trend/ - В казахстанском выставочном центре «Көрме» проходит четвертая республиканская выставка товаропроизводителей Казахстана - «Ulttyq ónim - 2018».

Согласно информации пресс-службы национального управляющего холдинга «Байтерек», выставка проводится с целью поддержки и продвижения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, которое ежегодно объединяет на одной площадке предпринимателей, получивших государственную поддержку, уже четвертый год подряд проводится Фондом «Даму» при поддержке НУХ «Байтерек».

Выставка собрала свыше 350 предприятий пищевой, строительной, мебельной и текстильной промышленности, сельского хозяйства, производителей специализированной техники и оборудования, сувенирной и полиграфической продукции, продемонстрировавшие жителям и гостям столицы свою продукцию, которую привезли на выставку со всех регионов республики.

Участниками выставки также представляются сферы производства строительных материалов, дерево- и металлообработки, производства продуктов питания, фармацевтической продукции, медицинские и спортивно-оздоровительные услуги, полиграфия и реклама, сфера общественного питания.

Выставка продлится три дня с 5 по 7 мая. В эти же дни проходит национальный форум-выставка по франчайзингу «KazFranch 2018», в рамках которого международные и казахстанские компании делятся опытом развития собственного франчайзингового проекта и продвижения франшизы.

По словам председателя правления фонда «Даму» Абая Саркулова, мероприятие позволит предпринимателям получить индивидуальные консультации по франчайзингу, что поспособствует содействию качественного развития малого и среднего бизнеса в Казахстане через стимулирование роста франчайзинговых отношений и созданию условий для обмена опытом участников сферы франчайзинга.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

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