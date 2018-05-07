Сотни казахстанских компаний представляют свою продукцию на выставке в Астане

7 мая 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В казахстанском выставочном центре «Көрме» проходит четвертая республиканская выставка товаропроизводителей Казахстана - «Ulttyq ónim - 2018».

Согласно информации пресс-службы национального управляющего холдинга «Байтерек», выставка проводится с целью поддержки и продвижения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, которое ежегодно объединяет на одной площадке предпринимателей, получивших государственную поддержку, уже четвертый год подряд проводится Фондом «Даму» при поддержке НУХ «Байтерек».

Выставка собрала свыше 350 предприятий пищевой, строительной, мебельной и текстильной промышленности, сельского хозяйства, производителей специализированной техники и оборудования, сувенирной и полиграфической продукции, продемонстрировавшие жителям и гостям столицы свою продукцию, которую привезли на выставку со всех регионов республики.

Участниками выставки также представляются сферы производства строительных материалов, дерево- и металлообработки, производства продуктов питания, фармацевтической продукции, медицинские и спортивно-оздоровительные услуги, полиграфия и реклама, сфера общественного питания.

Выставка продлится три дня с 5 по 7 мая. В эти же дни проходит национальный форум-выставка по франчайзингу «KazFranch 2018», в рамках которого международные и казахстанские компании делятся опытом развития собственного франчайзингового проекта и продвижения франшизы.

По словам председателя правления фонда «Даму» Абая Саркулова, мероприятие позволит предпринимателям получить индивидуальные консультации по франчайзингу, что поспособствует содействию качественного развития малого и среднего бизнеса в Казахстане через стимулирование роста франчайзинговых отношений и созданию условий для обмена опытом участников сферы франчайзинга.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Финансовое положение АО «Банк Астаны» не стабильно - S&P
Бизнес 13:00
В Казахстане отмечают день защитника отечества
Казахстан 11:48
Объем депозитов в банках Казахстана уменьшился
Бизнес 11:11
В Астане состоится первый узбекско-казахский форум
Бизнес 09:20
Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд
Казахстан 6 мая 12:36
Землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Казахстане
Казахстан 6 мая 12:05
Казахстанский тенге остается стабильным по отношению к доллару США
Бизнес 5 мая 15:12
ИБР профинансирует реконструкцию трассы из Казахстана в Россию
Бизнес 5 мая 14:17
Узбекистан и Казахстан обсудили транзит казахстанского газа
Энергетика 5 мая 14:10
Оглашены изменения цен на продукцию казахстанских предприятий с начала года
Бизнес 5 мая 13:08
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 5 мая 11:29
Казахстан увеличил расходы на оборону
Бизнес 5 мая 10:46
Казахстан разрешил США использовать два новых пункта для транзита спецгруза в Афганистан
Казахстан 5 мая 08:43
Туркменистан прокладывает автомобильную дорогу к границе Казахстана
Туркменистан 5 мая 08:31
Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили по телефону перспективы сотрудничества
Казахстан 5 мая 07:39
Казахстан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до 5 млрд долларов
Казахстан 4 мая 23:40
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили по телефону перспективы сотрудничества
Казахстан 4 мая 21:17
Узбекистан, Казахстан и Таджикистан обсудили использование и охрану водных ресурсов
Энергетика 4 мая 17:50