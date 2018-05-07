Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли за год почти на 20%

7 мая 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В апреле 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 846,5 миллиона долларов США (18,3 процента) - до 5 465,8 миллионов долларов, следует из статистических данных, размещенных в понедельник на сайте ЦБА.

За месяц резервы Центробанка сократились на 42,2 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента).

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 мая
Бизнес 10:07
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 5 мая 10:36
Центробанк Азербайджана ищет рекламного агента для новой кампании
Тендеры 4 мая 18:56
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 7 мая
Бизнес 4 мая 17:14
Центробанк Азербайджана усиливает информационную безопасность
Тендеры 4 мая 14:27
В Азербайджане подорожало золото
Бизнес 4 мая 11:35
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 мая
Бизнес 4 мая 09:20
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 4 мая
Бизнес 3 мая 17:14
В Азербайджане подешевело золото
Бизнес 3 мая 11:03
Официальный курс маната к мировым валютам на 3 мая
Бизнес 3 мая 09:25
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 3 мая
Бизнес 2 мая 17:06
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 2 мая 10:05
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 мая
Бизнес 2 мая 09:23
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 2 мая
Бизнес 1 мая 17:10
В Азербайджане подешевели основные драгметаллы
Бизнес 1 мая 10:32
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 мая
Бизнес 1 мая 09:25
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 1 мая
Бизнес 30 апреля 17:07
Центробанк Азербайджана увеличил инвестиции в ценные бумаги
Бизнес 30 апреля 14:14