Китай, Япония и Корея призвали противодействовать торговому протекционизму

7 мая 2018 15:40 (UTC+04:00)

В столице Филиппин состоялась 18-я встреча министров финансов и управляющих центральных банков Китая, Японии и Республики Корея (РК). Стороны обменялись мнениями по макроэкономической ситуации трех стран и финансово-экономическому сотрудничеству в регионе, а также призвали противодействовать торговому протекционизму и обеспечить открытую многостороннюю торговую систему, сообщает агентство "Синьхуа".

Заявление, опубликованное по итогам встречи, призывает сохранять бдительность в отношении нисходящей тенденции, которая может представлять угрозу для восстановления глобальной экономики. Стороны отметили, что усиливающийся торговый протекционизм вызывает риски, рост процентных ставок в ведущих странах превышает ожидаемый уровень, а геополитическая напряженность сохраняется до сих пор.

Китай, Япония и РК в документе выступили против любых форм протекционизма и призвали создать открытую торговую и инвестиционную систему, а также укрепить способность преодолевать внешнее сопротивление. Стороны договорились и далее повышать уровень согласования и взаимодействия друг с другом.

В заявлении приветствуется Пханмунджомская декларация, а также выражается надежда на дальнейшее смягчение напряженной геополитической ситуации в регионе.

19-я встреча министров финансов и управляющих центральных банков Китая, Японии и РК пройдет в мае 2019 года на Фиджи.

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