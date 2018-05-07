Китай, Япония и Корея призвали противодействовать торговому протекционизму

В столице Филиппин состоялась 18-я встреча министров финансов и управляющих центральных банков Китая, Японии и Республики Корея (РК). Стороны обменялись мнениями по макроэкономической ситуации трех стран и финансово-экономическому сотрудничеству в регионе, а также призвали противодействовать торговому протекционизму и обеспечить открытую многостороннюю торговую систему, сообщает агентство "Синьхуа".

Заявление, опубликованное по итогам встречи, призывает сохранять бдительность в отношении нисходящей тенденции, которая может представлять угрозу для восстановления глобальной экономики. Стороны отметили, что усиливающийся торговый протекционизм вызывает риски, рост процентных ставок в ведущих странах превышает ожидаемый уровень, а геополитическая напряженность сохраняется до сих пор.

Китай, Япония и РК в документе выступили против любых форм протекционизма и призвали создать открытую торговую и инвестиционную систему, а также укрепить способность преодолевать внешнее сопротивление. Стороны договорились и далее повышать уровень согласования и взаимодействия друг с другом.

В заявлении приветствуется Пханмунджомская декларация, а также выражается надежда на дальнейшее смягчение напряженной геополитической ситуации в регионе.

19-я встреча министров финансов и управляющих центральных банков Китая, Японии и РК пройдет в мае 2019 года на Фиджи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.