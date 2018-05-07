Госпрограмма по хлопководству поможет развитию текстильной промышленности в Азербайджане - предприниматель

7 мая 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная программа по развитию хлопководства способствует успешному развитию этой сферы в Азербайджане.

Об этом заявил на научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, гендиректор ООО "Азерхлопок" ("Azərpambıq") Бахруз Джамалов.

"В 2015 году в Азербайджане было собрано 35 тысяч тонн хлопка, тогда как в 2017 году эта цифра составила уже 207 тысяч тонн. Это показывает, что проводимая политика дает результаты", - отметил Джамалов.

По словам гендиректора, развитие хлопководства в Азербайджане в свою очередь даст толчок развитию текстильной промышленности.

"Развитие же текстильной промышленности способствует росту промышленного потенциала Азербайджана, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения", - добавил Джамалов.

"Государственная программа по развитию хлопководства в Азербайджане на 2017-2022 годы" была утверждена Президентом Ильхамом Алиевым в июле 2017 года. Ожидается, что благодаря реализации Госпрограммы ежегодное производство хлопка в 2022 году достигнет 500 тысяч тонн. В рамках Госпрограммы планируется провести различные институциональные меры, усовершенствовать нормативно-правовую базу, усилить кадровый потенциал, применить инновационные технологии, привлечь зарубежные инвестиций и реализовать ряд других мер по развитию данной сферы.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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