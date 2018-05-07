Экономическое сотрудничество между ЕС и Азербайджаном не должно ограничиваться энергетикой

7 мая 2018 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экономическое сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном не должно ограничиваться сектором энергетики, сказал в понедельник на XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан в Баку его сопредседатель Саййад Керим.

По его словам, у Азербайджана есть большой потенциал для превращения в крупный транспортный хаб между Европой и Азией.

"Крупные проекты между ЕС и Азербайджаном не ограничиваются лишь энергетическими проектами. Азербайджан весьма интересен Европе как партнер в сфере транспорта и логистики. У Азербайджана есть большой потенциал для превращения в крупный транспортный хаб между Европой и Азией, и реализация проекта Баку-Тбилиси-Карс превратила данный потенциал в реальность", - сказал Керим.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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