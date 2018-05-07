Азербайджан заинтересован в привлечении европейских технологий для развития экономики - Валех Алескеров

7 мая 2018 18:03 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в привлечении технологий развитых европейских стран для развития собственной экономики, сказал в понедельник на состоявшемся в Баку XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по вопросам природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров.

По его словам, наличие природных ресурсов недостаточно для успешного развития экономики страны.

"Здесь в первую очередь возникает вопрос законодательства. Азербайджан смог привлечь десятки миллиардов долларов инвестиций в нефтегазовую промышленность, и основой этого является законодательство. Подписанные между SOCAR и зарубежными компаниями контракты были приняты Милли Меджлисом на уровне законов. Во время подписания "Контракта века" у Азербайджана не было возможности поставлять свои нефть и газ на зарубежные рынки. После подписания ряда контрактов были построены трубопроводы Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Сегодня мы реализуем новые проекты - "Южный газовый коридор", свободная экономическая зона в Аляте. И в основе этих вопросов также законодательство", - сказал Алескеров.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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