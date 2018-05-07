"Комитет ста" обсудил вопросы китайско-американских торгово-экономических отношений

Сообщество выдающихся этнических китайцев в США "Комитет ста" в городе Санта-Клара в Силиконовой долине в штате Калифорния провело 27-ю ежегодную встречу. Ее участники обсудили вопросы китайско-американских торгово-экономических отношений, влияния "Пояса и пути" на рост мировой экономики и сотрудничества двух стран в области инноваций, сообщает агентство "Синьхуа".

Темой встречи в этом году стала "Силиконовая долина: мост между США и Китаем". Во встрече приняли участие более 500 представителей политических, коммерческих, научных и научно-технических кругов.

Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнь, выступая на встрече, заявил, что АБИИ помогает в строительстве инфраструктуры в экономически относительно отсталых странах, поощряя их экономическое развитие, создавая новые торговые возможности, а развитые страны также получат пользу от этого.

"Комитет ста" основан в 1990 году для усиления взаимного понимания и связей между народами Китая и США. В настоящее время в него входит более 150 этнических китайцев, имеющих гражданство США и добившихся превосходных успехов в различных сферах.

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