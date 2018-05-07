"Комитет ста" обсудил вопросы китайско-американских торгово-экономических отношений

7 мая 2018 17:58 (UTC+04:00)

Сообщество выдающихся этнических китайцев в США "Комитет ста" в городе Санта-Клара в Силиконовой долине в штате Калифорния провело 27-ю ежегодную встречу. Ее участники обсудили вопросы китайско-американских торгово-экономических отношений, влияния "Пояса и пути" на рост мировой экономики и сотрудничества двух стран в области инноваций, сообщает агентство "Синьхуа".

Темой встречи в этом году стала "Силиконовая долина: мост между США и Китаем". Во встрече приняли участие более 500 представителей политических, коммерческих, научных и научно-технических кругов.

Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнь, выступая на встрече, заявил, что АБИИ помогает в строительстве инфраструктуры в экономически относительно отсталых странах, поощряя их экономическое развитие, создавая новые торговые возможности, а развитые страны также получат пользу от этого.

"Комитет ста" основан в 1990 году для усиления взаимного понимания и связей между народами Китая и США. В настоящее время в него входит более 150 этнических китайцев, имеющих гражданство США и добившихся превосходных успехов в различных сферах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Проведена научно-техническая экспертиза разработанного Китаем 10-гигабитного сетевого контроллера
ИКТ 18:04
Китай, Япония и Корея призвали противодействовать торговому протекционизму
Бизнес 15:40
В МИД России прокомментировали подготовку к саммиту КНДР-США
Россия 15:00
Глава МИД Ирана подтвердил, что обсуждал с Керри будущее ядерной сделки
Политика 14:22
Роухани: Иран будет яростно сопротивляться давлению со стороны США
Политика 13:45
В Иерусалиме появились дорожные указатели "Посольство США"
Израиль 13:25
Оглашен объем дохода Кыргызстана от газопровода Кыргызстан-Китай
Энергетика 12:48
Иран обещал "болезненный" ответ в случае выхода США из ядерной сделки
Ядерная программа 12:37
Летом в Китае пройдет крупная конференция по вопросам интернета
ИКТ 12:09
В Шанхае открылась международная выставка велосипедов и мототранспорта Китая
Бизнес 11:46
Глава AmCham объяснил, почему США отсрочили санкции против "Русала"
США 10:36
Макрон: Выход США из соглашения с Ираном может привести к войне‍
Европа 09:33
Нефть дорожает на опасениях инвесторов по поводу отношений США и Ирана
Энергетика 09:29
Китай и Япония договорятся о механизме связи для предотвращения инцидентов
Китай 09:20
Беларусь рассчитывает подписать соглашения с Китаем на ноябрьской выставке в Шанхае
Беларусь 09:16
Не менее 30 домов разрушены потоками лавы извергающегося на Гавайях вулкана
США 08:55
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Китай 08:15
В США при стрельбе в общественных местах за два года погиб 221 человек
США 02:43