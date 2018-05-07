Unibank проводит депозитную кампанию по случаю 100-летия АДР: открой депозит, получи 2% в подарок

БАКУ /Trend/ - Unibank проводит депозитную кампанию по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, сообщает банк в понедельник.

По случаю 100-летия АДР каждый, кто до 31 мая откроет в Unibank манатный депозит, получит дополнительно два процента годовых к общей процентной ставке в подарок. Таким образом, процентная ставка по депозиту «Срочный» на конец срока составит 13 процентов, а процентная ставка по депозитам «Накопительный» и «Прогрессивный» будет 11 процентов годовых.

Какие преимущества вы получаете, приняв участие в кампании?

- Вы становитесь одним из более чем одного миллиона клиентов стабильно развитого и прибыльного банка страны;

- Вы получаете очень выгодный депозитный процент на рынке (максимум до 13 процентов);

- Ваш депозит страхуется со стороны Фонда страхования вкладов;

- Депозит безопасным способом приносит вам ежегодный доход.

Один из самых лучших и безопасных способов пополнения имеющихся средств – это открытие депозитного счета. Обеспечьте будущее детей, присоединившись к депозитной кампании Unibank!

Unibank предлагает воспользоваться различными видами депозитов, которые в максимальной степени призваны решить потребности клиентов:

«Срочный» депозит

Этот вид депозита, предназначен для тех, кто желает получить максимальный доход. Минимальная сумма депозита составляет 500 AZN/USD/EUR. Срок депозита составляет от трех до 36 месяцев. На депозитные счета, открытые до 31 мая, в конце срока будет начисляться 13 процентов.

«Накопительный» депозит

Для тех, кто желает в течении срока пополнять свой депозит, могут открыть этот вид депозита. Минимальная сумма вклада составляет 50 AZN/USD. Клиенты могут перечислять на свой счет дополнительные суммы, начиная от 10 AZN. В рамках кампании, вы можете открыть «Накопительный» вид депозита с годовой процентной ставкой 11 процентов.

«Прогрессивный» депозит

Данный вид депозита предназначен для тех, кто желает изъять средства в любое время, не потеряв при этом начисленные проценты. Минимальная сумма вклада по данному виду депозита составляет 200 AZN/USD. Максимальная процентная ставка в валюте манат составляет 11 процентов.

Стоит особо отметить, что верхний порог процентной ставки по депозитам, на которые распространяются гарантии фонда страхования депозитных вкладов, составляет 15 процентов.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

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