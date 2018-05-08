Узбекистан и Литва обсудили реализацию проектов в сфере транспорта и логистики

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 мая 2018 года встретился с прибывшей в Ташкент литовской делегацией во главе с министром иностранных дел Литвы Линасом Антанасом Линкявичюсом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

Согласно информации, в ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по практическим аспектам дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Учитывая, что в составе делегации Литвы прибыли руководители ведущих компаний, на встрече особое внимание было уделено перспективам реализации взаимовыгодных программ и проектов в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики.

Подчеркивалось, что, несмотря на наблюдающуюся тенденцию динамичного роста двустороннего товарооборота, который в 2017 году превысил 264 миллиона долларов, стороны обладают значительным потенциалом для наращивания сотрудничества.

На встрече также рассмотрены некоторые международные и региональные вопросы.

В переговорах принял участие Посол Литвы Ремигиюс Мотузас.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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