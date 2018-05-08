Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет

8 мая 2018 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 1,03 миллиарда манатов, что на 35,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщает во вторник ГТК.

При этом отчисления за апрель составили 300,59 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 71,14 миллиона манатов, НДС - 211,53 миллиона манатов, акцизов - 15,01 миллиона манатов, дорожного налога - 2,91 миллиона манатов.

По сравнению с апрелем 2017 года поступления от таможенных пошлин выросли на 25,6 процента, от НДС - на 76,2 процента, акцизов – на 94,5 процента, дорожного налога – на 11,8 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 2,43 миллиарда манатов.

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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